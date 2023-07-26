Зрадниця Ані Лорак виступила у Туреччині: українці влаштували байкот [ Редагувати ]
Співачка-зрадниця Ані Лорак, якій напередодні українська громада у Туреччині зуміла зірвати концерт у місті Анталія, все ж таки дала концерт.
Щоправда, відбувся він вже в іншому місті – Белек. Артистка, яка підтримує вбивство російськими окупантами українського народу і мовчить про вторгнення рф до рідної країни, знайшла спосіб заробити гроші у Туреччині.
Про свій виступ у місті Белек артистка-мовчунка розповіла в Instagram.
Вона виступила у синій мінісукні, яка підкреслила зайву вагу, яку Лорак останнім часом набрала. Очікувано, Лорак співала російськомовні пісні, а присутні в залі підспівували запроданці.
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