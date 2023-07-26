Співачка-зрадниця Ані Лорак, якій напередодні українська громада у Туреччині зуміла зірвати концерт у місті Анталія, все ж таки дала концерт.

Щоправда, відбувся він вже в іншому місті – Белек. Артистка, яка підтримує вбивство російськими окупантами українського народу і мовчить про вторгнення рф до рідної країни, знайшла спосіб заробити гроші у Туреччині.

Про свій виступ у місті Белек артистка-мовчунка розповіла в Instagram.

Вона виступила у синій мінісукні, яка підкреслила зайву вагу, яку Лорак останнім часом набрала. Очікувано, Лорак співала російськомовні пісні, а присутні в залі підспівували запроданці.