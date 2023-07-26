У кількох регіонах України сьогодні, 26 липня, увечері було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із запуском російських ракет.

Про це повідомляє карта повітряних тривог.

Станом на 17:45 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, а також у Луганській області та Криму.

Також тривога лунає в Києві.

Нагадаємо, Повітряні сили України приблизно о 16:55 повідомили про запуск ракет з 12 літаків Ту-95МС. На момент пусків вони знаходилися в районі Каспійського моря.