В України оголосили повітряну тривогу: росіяни запустили ракети [ Редагувати ]
У кількох регіонах України сьогодні, 26 липня, увечері було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із запуском російських ракет.
Про це повідомляє карта повітряних тривог.
Станом на 17:45 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, а також у Луганській області та Криму.
Також тривога лунає в Києві.
Нагадаємо, Повітряні сили України приблизно о 16:55 повідомили про запуск ракет з 12 літаків Ту-95МС. На момент пусків вони знаходилися в районі Каспійського моря.
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