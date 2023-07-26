Шевченка, НАУ і КПІ: яким університетам віддають перевагу абітурієнти у Києві [ Редагувати ]
В Україні триває вступна кампанія - 2023. За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти у м. Києві найвищий середній конкурсний бал абітурієнтів наразі зафіксовано у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка - 161,4, на другому місці - Національний авіаційний університет з балами 149,8, на третьому - Державний торгівельно-економічний університет - 148,3.
За кількістю поданих заяв вступників, а відповідно у рейтингу популярності серед абітурієнтів, ТОП-5 ЗВО Києва наразі виглядають так:
Найбільшу кількість заяв вступників, допущенних до конкурсу, подано до університету ім. Т. Шевченка, НАУ - другий, третій - ДТЕУ, четвертий - КПІ, п’ятий - університет ім. Б. Грінченка.
Вступна кампанія продовжується. Тож рейтинг університетів ще може змінюватися.
по темі
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні
Із наближенням 12 і 13 серпня українцям випаде нагода поспостерігати за дивовижним космічним явищем - метеорним потоком Персеїди, що вважається ключовим у році
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме - скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.
В Україні, крім південного сходу, очікуються дощі та грози
Служба безпеки України організувала атаку на Кримський міст на початку жовтня 2022 року, коли його було серйозно пошкоджено