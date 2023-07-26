В Україні триває вступна кампанія - 2023. За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти у м. Києві найвищий середній конкурсний бал абітурієнтів наразі зафіксовано у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка - 161,4, на другому місці - Національний авіаційний університет з балами 149,8, на третьому - Державний торгівельно-економічний університет - 148,3.

За кількістю поданих заяв вступників, а відповідно у рейтингу популярності серед абітурієнтів, ТОП-5 ЗВО Києва наразі виглядають так:

Найбільшу кількість заяв вступників, допущенних до конкурсу, подано до університету ім. Т. Шевченка, НАУ - другий, третій - ДТЕУ, четвертий - КПІ, п’ятий - університет ім. Б. Грінченка.

Вступна кампанія продовжується. Тож рейтинг університетів ще може змінюватися.