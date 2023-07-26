Із наближенням 12 і 13 серпня українцям випаде нагода поспостерігати за дивовижним космічним явищем - метеорним потоком Персеїди, що вважається ключовим у році.

Явище Персеїди зазвичай припадає на липень та серпень. Під час метеорного дощу можна нарахувати приблизно один метеор щогодини, тобто більше, ніж будь-якої ночі.

При цьому загалом кількість метеорів зросте до 50-75 на годину, досягнувши максимуму - до 100.

Як стверджують астрономи, метеорні потоки викликають хмари уламків, що лишилися після комет, через що проходить планета Земля, рухаючись навколо Сонця.

За словами фахівців, Персеїди викликані кометою Swift-Tuttle. Їй необхідно 133 роки для того, щоб обійти Сонце. Востаннє її бачили у бінокль 1992 року, наступного разу випаде нагода у 2125-му. Проте зараз можна насолоджуватися видовищем, яке лишила після себе.