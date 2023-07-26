В Україні повернули довоєнні податки: Зеленський підписав закон [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме - скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Закон передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни.
Так, з 1 серпня будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
При цьому з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.
Закон скасовує:
- можливість для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- можливість для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
- незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
- зупинку перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).
Інші норми закону:
- "технічний борг", який виник із 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року не будуть враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
- збереження права добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій, у тому числі територій можливих бойових дій.
Підкреслимо, що ухвалення закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
по темі
У середу, 26 липня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор
У вівторок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки
У вівторок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує термінового посилення ППО
Глави держави Володимир Зеленський провів політичні наради щодо вступу України до Євросоюзу
У понеділок, 24 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку – спеціальний формат