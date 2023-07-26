Воєнний стан та мобілізацію знову продовжать [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Відповідні законопроєкти, опубліковані на сайті ВР.
Зазначимо, що поки текстів законопроєктів немає, тому невідомо, на який саме термін хочуть продовжити воєнний стан та мобілізацію.
До цього воєнний стан та мобілізації продовжували на 90 діб. Таким чином, їхню дію можуть продовжити до 15 листопада 2023 року.
Додамо, що це буде вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення росії. Востаннє їх продовжували у травні до 18 серпня.
Нагадаємо, в Україні ввели воєнний стан через повномасштабне вторгнення рф у лютому 2022 року. Зазначимо, що це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних якнайшвидшої стабілізації ситуації.
При цьому можуть обмежуватися деякі права та свободи громадян.
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