У Нью-Йорку будівельний кран протаранив хамарочос і впав на вулицю (відео) [ Редагувати ]
У Нью-Йорку на Манхеттені загорівся висотний будівельний кран, вдарився об стіну хмарочоса та впав просто на вулицю.
Аварія сталася на розі 43-ї вулиці та 10-ї авеню. Район оточили поліцейські, пожежники загасити кран.
За словами представника пожежного департаменту Нью-Йорка Джозеф Пфайфера, шестеро людей постраждали внаслідок падіння крана.
Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє пожежників. Травми мають легкий характер.
Серед постраждалих - зайняті на будівництві робітники.
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