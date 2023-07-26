Метою ракетного удару росіян серед іншого була авіабаза у Старокостянтинові Хмельницької області. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У Старокостянтинові працювала ППО, на місто падали уламки.

У районі Старокостянтинова розташований аеродром, де базуються літаки Су-24, які Сили оборони застосовують для завдання ударів далекобійними ракетами Storm Shadow.

За словами Ігната, є інформація про збиття ракет на Київщині, Харківщині та в Дніпрі, більше інформації буде згодом.