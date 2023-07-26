Президентська гвардія Нігера затримала главу держави Мохамеда Базума. Про це повідомило агенство AFP.

Зранку президентська гвардія перекрила доступ до резиденції глави держави і після переговорів відмовилася звільнити Базума. Армія "висунула їм ультиматум".

Офіс президента повідомив у Twitter, що окремі охоронці "почали заколот, марно намагаючись заручитися підтримкою Національних збройних сил та Національної гвардії". Стверджується, що армія "готова атакувати" заколотників.

Зараз у столиці Нігера Ніамеї тихо, стрілянини не чутно, але ситуація залишається напруженою. Навколо президентського палацу залишаються групи військових.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що останнім часом президент Базум розглядав питання про звільнення командувача президентської гвардії генерала Омара Тчіані.

За іншою версією, до заколоту призвела корупція та зростання вартості життя, а також зростання вплив Франції на політику Нігеру.

Мохамед Базум був обраний президентом у 2021 році. За попереднього президента Махамаду Ісуфу працював главою МВС та МЗС. Базум переміг на виборах і очолив одну з найбідніших держав Африки і "найбільш схильну до заколотів" країну.

У Нігері після здобуття незалежності від Франції в 1960 році відбулося чотири військові перевороти.

Financial Times пише, що Базум є чи не єдиним союзником Заходу в Африці, і його зміщення змінить баланс сил на континенті. Президент перебуває при владі вже два роки, і за цей час пережив чотири спроби військових переворотів.

Заколот стався на тлі саміту росія-Африка у Санкт-Петербурзі. Участь Нігера у саміті не планувалася.