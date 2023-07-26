Померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор (відео) [ Редагувати ]
Ірландська співачка та композитор Шинейд O'Коннор померла у віці 56 років. Про це повідомляє The Irish Times. Інші подробиці газета не наводить.
О'Коннор зізнавалася, що страждає від біполярного афективного розладу, бореться з депресією та посттравматичним стресом. У 1990-х роках вона зробила кілька спроб самогубства. У 2018 році вона прийняла іслам та змінила ім'я на Шухаду Давітт.
За свою кар'єру О'Коннор випустила десять студійних альбомів. У 1990 році вона отримала премію Grammy за альбом I Do Not Want What I Haven't Got.
Її пісня Nothing Compares 2 U була названа синглом номер один у світі 1990 року за версією Billboard Music Awards.
У січні 2022 року Шинейд О’Коннор поховала свого сина - юнак наклав на себе руки. Після самогубства сина О’Коннор на кілька днів потрапила до лікарні. І писала в соцмережі, що хоче піти за ним.
Шинейд О'Коннор було 56 років
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