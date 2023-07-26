У соціальних мережах шириться відеоролик німецькою мовою, нібито знятий як реклама правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Його автори стверджують, що підтримка України обкрадає німців.

За сюжетом до німецької родини, які дивляться по телевізору емоційний виступ канцлера країни Олафа Шольца про надання допомоги Україні, приходять люди у військовій формі.

Вони виносять з будинку все цінне, у тому числі виривають сережки з вух у матері та забирають іграшкового леопарда у хлопчика.

Насамкінець вішають на стіну портрет президента України Володимира Зеленського та йдуть зі словами: "Хайль Зеленський!"

У титрах йдеться, що Німеччина вже витратила на допомогу Україні понад 22 млрд євро. Титри завершуються фразою: "Якщо ваша країна в НАТО, будьте готові до НАТО у своєму домі".

Журналісти "Радіо Свобода" встановили акторів, які знялися в ролику. Всі вони мешкають у росії.

Чоловіка грає російський актор Валентин Воробйов, дружину - москвичка Юлія Конюхова. Ватажка "людей у формі" зіграла російська актриса Юлія Мандріко. Ще один з "солдат" - Ігор Алексєєв. Ймовірно, ролик був знятий у рф.

Ролик широко розійшовся у російських прокремлівських блогах. Зокрема, його перепостив член Громадської палати при президенті рф Армен Гаспарян.

У німецькій пресі про цей ролик згадок немає, на сайті партії "Альтернатива для Німеччини" - теж.