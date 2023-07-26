26 липня Сили оборони знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території РФ. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

26 липня 2023 року російські окупанти завдали два ракетні удари по території України. Вдень рашисти завдали удару крилатими ракетами "Калібр". За уточненою інформацією було знищено не дві, а три крилаті ракети "Калібр".

Близько 17:00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей:

3 крилаті ракети "Калібр";

33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал"інформація уточнюється.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що метою ракетного удару росіян серед іншого була авіабаза у Старокостянтинові Хмельницької області.