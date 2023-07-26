Італійський Сенат у середу, 26 липня, визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Відповідну резолюцію підтримали 130 сенаторів, проти не голосував жоден депутат, чотири утримались.

У Сенаті зазначили, що у 1932-1933 роках СРСР на чолі з Йосипом Сталіним "навмисно спровокував голод, який спричинив мільйони смертей, переважно селян та дрібних землевласників".

Пам'ять про Голодомор та радянські злочини проти українського народу набуває ще більшого значення сьогодні у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність.

Президент України Володимир Зеленський подякував італійським сенаторам:

Вітаємо рішення Сенату Італії про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом народу України. У 90-ті роковини Голодомору цей крок доводить, що буде справедливість для минулих та справжніх жертв кремлівського режиму!

Верховна рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу у 2006 році. Серед інших країн, які офіційно дали цій події таку саму оцінку, США, Канада, Австралія, Португалія, Франція, Бельгія, Мексика, Бразилія, Чехія, Румунія, Болгарія, Ісландія та інші.

Німецький парламент (Бундестаг) ухвалив відповідну резолюцію 30 листопада, а Європарламент - 15 грудня 2022 року.