Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила ключову облікову ставку на 0,25% до 5,5%.

Рішення про збільшення облікової ставки співпало з прогнозами більшості аналітиків. Ставка досягла найвищого рівня за 16 років - з січня 2001 року.

Рішення ухвалили на тлі боротьби з інфляцією. На даний момент вона становить у США становить 3%. Нагадаємо, у червні 2022 року інфляція США перевищила 9%, що стало найгіршим показником за 40 років.

Глава ФРС Джером Пауелл на прес-конференції повідомив, що ФРС поки не ухвалювала жодних рішень щодо подальшого підвищення ставки. Регулятор вживатиме таких заходів, якщо на необхідність цього вказуватимуть макроекономічні дані. На думку Пауелла, процес повернення до цільової інфляції у 2% буде тривалим.

Зміна облікової ставки насамперед впливає на процентні ставки за банківськими депозитами та кредитами. Ключова ставка визначає вартість позик, які ФРС надає банкам. Чим вона вища, тим вищий відсоток, яким банки пропонують власні кредити та депозити.

Облікова ставка зазвичай знижується при зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації. Це призводить до здешевлення банківських кредитів як для бізнесу, так і для населення.

Вищі відсоткові ставки призводять до подорожчання позик, що утримує споживачів від надмірних витрат і спонукає робити заощадження. Оборотною стороною високих ставок є уповільнення економічного зростання.