Присяжні в лондонському суді визнали американського актора Кевіна Спейсі невинним у справі про сексуальне насильство за всіма пунктами висунутих проти нього звинувачень. Про це повідомив Reuters.

Судове засідання тривало майже місяць, а предметом розгляду стали дев'ять висунутих 64-річному актору звинувачень у насильницьких діях сексуального характеру та непристойній поведінці щодо чотирьох чоловіків у період з 2004 по 2013 рік.

Журі, яке складалося з дев'яти чоловіків і трьох жінок, вийшло для наради з приводу рішення 24 липня і через два дні винесло вердикт про невинність Спейсі.

Актор, який 26 липня святкує день народження, розплакався після того, як почув рішення присяжних.

Сам дворазовий володар премії "Оскар", який з 2004 по 2015 рік був художнім керівником лондонського театру "Олд Вік", заперечував усі висунуті проти нього звинувачення.

Під час судового розгляду Спейсі заявив, що позивачі, особа яких не розкривалася відповідно до британських законів щодо справ про сексуальне насильство, висунули проти нього звинувачення виключно з метою отримати від нього фінансову компенсацію.

Свідком захисту у цій справі, зокрема, виступив музикант Елтон Джон.

Кевін Спейсі - володар двох премій "Оскар" за ролі у фільмах "Звичайні підозрювані" (The Usual Suspects, 1995) та "Краса по-американськи" (American Beauty, 1999) та зірка популярного американського серіалу "Картковий будинок" (House of Cards, 2013-2018).

Численні звинувачення на адресу Кевіна Спейсі були висунуті після того, як 2017 року він здійснив камінг-аут.

Першим звинуватив його в сексуальних домаганнях, які нібито мали місце 30 років тому актор Ентоні Репп. Пізніше з аналогічними звинуваченнями виступили ще близько 30 чоловіків, у тому числі члени колективу театру "Олд Вік". Через скандал актор втратив роль у серіалі "Картковий будиночок" і перестав зніматися в Голлівуді.

У жовтні 2022 року журі присяжних суду в Нью-Йорку визнало Спейсі невинним у справі про сексуальні домагання щодо Реппа. Журі дійшло висновку, що в 1986 році дії Спейсі щодо Реппа, якому на той момент було 14 років, не мали сексуального характеру і таким чином не можуть підпадати під закон про розбещення малолітніх.