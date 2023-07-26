Прикордонники запобігли вивезенню за кордон 300-річної скрипки Страдіварі 1730 року виробництва. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Музичний інструмент 1730 року виробництва знайшли під час прикордонно-митного контролю в салоні рейсового автобуса в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на Одещині.

За словами водіїв та стюардеси, покинутий шедевр власника не має. Скрипку передали експертам.

Антоніо Страдіварі виготовляв скрипки з 1666 року, але найціннішими є інструменти 1704-1725 років, коли його майстерність досягла піку. Вартість деяких інструментів від Страдіварі сягає десятків мільйонів доларів.

У музеях та приватних колекціонерів зберігається до 600 музичних інструментів авторства Страдіварі, у тому числі майже 200 скрипок.