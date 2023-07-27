Українським спортсменам дозволили виступати на змаганнях з росіянами та білорусами [ Редагувати ]
Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з росії чи Білорусі. Документ опублікований на сайті відомства.
Тепер українцям заборонено виступати лише у змаганнях, де росіяни та білоруси виступають "під своїми національними прапорами, та/або використовують власну національну символіку, та/або своїми публічними діями чи заявами виказують приналежність до російської федерації та республіки білорусь".
Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях, де росіяни та білоруси виступають у нейтральному статусі тепер дозволена.
Через збройне вторгнення росії в Україну Мінспорту 13 квітня видало наказ про заборону участі українських атлетів у всіх міжнародних змаганнях, де заявлені росіяни та білоруси спортсмени. Тоді відомство Вадима Гутцайта оголосило про бойкот змагань та закликала Міжнародний олімпійський комітет не допускати представників країни-агресора та її сателіта Білорусі до Ігр у Парижі.
Низка українських спортсменів - тенісистка Еліна Світоліна та олімпійський чемпіон з боротьби Жан Беленюк - розкритикували рішення міністерства та закликали скасувати заборону, оскільки українці фактично не мали змоги відбиратися на Олімпійські ігри.
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