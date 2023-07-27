26 липня пройшов черговий захід Samsung Unpacked. На ньому було зроблено багато гучних анонсів. Як і очікувалося, Samsung представила Galaxy Flip 5 і Galaxy Fold 5, нову лінійку Galaxy Tab S9, а також пару моделей Galaxy Watch 6, які повертають нас до улюбленого стилю Galaxy Watch Classic.

Під час презентації було продемонстровано досить багато цікавого, але через насиченість інформацією деякі деталі могли легко вислизнути з поля зору за всіма цими гучними анонсами.

Хоча нова лінійка продуктів Samsung, безсумнівно, захоплююча, оновлення в порівнянні з торішніми моделями малопомітні, але Samsung все одно приготувала для нас кілька сюрпризів.

Galaxy Flip 5 отримав великий приріст пам'яті

У той час як Galaxy Fold 4 стартував із 256 ГБ пам’яті минулого року, Flip 4 надавав лише половину цього обсягу, що трохи розчаровувало, враховуючи його ціну в 1000 доларів. На щастя, Samsung пішла за прикладом цьогорічних Galaxy S23 Plus і S23 Ultra і збільшила обсяг пам'яті для Flip початкового рівня до 256 ГБ.

В умовах 2023 року обсяг у 128 ГБ вже досить мало. Тому нова базова ємність 256 ГБ повинна забезпечити більш комфортний простір для більшості власників Flip.

Galaxy Flip 5 тепер доступний лише у двох варіантах – 256 ГБ та 512 ГБ. Можливості розширення за допомогою SD-карти немає, тому вам все одно доведеться ретельно обирати.

Щодо оперативної пам’яті, то користучам доступно 8 ГБ оперативної пам'яті.

Bespoke Edition більше немає

Студія Bespoke Galaxy Flip 4 в окремий клас, розбавивши колірну гаму Galaxy Flip 4 до понад 70 колірних комбінацій на вибір, щоб кожен міг підібрати собі колірний варіант за витонченим смаком.

На жаль, ця можливість не поширюється на Galaxy Flip 5, який доступний лише в однотонних кольорах.

Але хороша новина полягає в тому, що Samsung розширили колірну гаму до восьми кольорів: м'ятний, графітовий, кремовий і лавандовий, а також ексклюзивні сірий, синій, зелений і жовтий.

Збільшений зовнішній екран Galaxy Flip 5

Оригінальний Galaxy Flip завжди був досить дивовижним телефоном. Але користувачам доводилося відкривати його частіше, ніж варто було б. Це тому, що крихітний зовнішній екран не дуже добре підходив для відображення чогось більшого, ніж час і основні сповіщення.

1,9-дюймовий дисплей у Flip 3 був приємним доповненням, але він все ще не дотягував до великого дисплею Samsung Fold.

Цього року все змінилося. 3,4-дюймова AMOLED-панель з частотою оновлення 60 Гц на зовнішній стороні займає майже всю половину зовнішньої панелі, залишаючи при цьому місце для двох камер.

Тепер користувачі отримують більше інформації, не відкриваючи смартфон. Galaxy Flip 5 підтримує Google Messages, Samsung Messages, WhatsApp, Google Maps, YouTube і Netflix. В магазині Galaxy Store є офіційний додаток Samsung Good Lock, який дозволяє запускати додаткові застосунки, але їх не так багато.

Складання без зазорів

Компанія Samsung нарешті виправила один з прикрих недоліків, який від самого початку був притаманний лінійці Fold.

Завдяки новому гнучкому шарніру зникла неприваблива щілина, яка з'являлася при закритті. Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Flip 5 нарешті складаються рівно і без зізорів. Новий дизайн шарніра також став трохи плавнішим. Обидва пристрої також витримують 200 тисяч складань згідно з внутрішнім тестуванням компанії Samsung.

Складки залишились

На жаль, є ще один аспект фізики та дизайну матеріалів, який складні смартфони досі не змогли подолати: створення гнучкої OLED-панелі, у якої відсутня помітна складка.

Samsung одразу ж визнала, що не зробила жодних значних покращень у складанні ані Fold 5, ані Flip 5, що свідчить про те, що вони залишаються приблизно такими ж, як і раніше – і ми підтвердили це на власному досвіді.

1750 ніт яскравості Galaxy Fold 5

Цього року Samsung збільшила пікову яскравість екрану Galaxy Fold 5 аж до 1750 ніт. Це майже на 50% краще, ніж у моделі Fold 4, яка пропонувала пікову яскравість у 1200 ніт.

Це нарешті ставить флагманський складаний смартфон Samsung на один рівень з іншим флагманом, Galaxy S23 Ultra, оскільки обидві моделі тепер забезпечують 1200 ніт в режимі високої яскравості та 1750 ніт пікової яскравості.

Таким чином користувачам буде набагато легше дивитись на екран Galaxy Fold 5 на вулиці у яскравий сонячний день.

Найтонше перо S Pen

Разом з Galaxy Z Fold 5 компанія Samsung представила новий S Pen Fold Edition, який вона називає своїм найтоншим пером.

Спершу про погані новини: стилус не йде у комплекті, тому його доведеться купувати окремо. Також у корпусі Fold 5 все ще відсутній слот для його зберігання.

Однак, хороша новина полягає в тому, що у Samsung є рішення – новий чохол Slim S-pen Case, який дає вам місце для зберігання S Pen, коли ви ним не користуєтесь.

Більш тонке перо S Pen тепер вставляється у футляр чохла, не додаючи йому зайвого об'єму, і виймається одним натисканням кнопки. Нове перо S Pen також має клас захисту IP68, що забезпечує йому сертифікований захист від пилу, якого бракує Galaxy Fold 5 з класом захисту IPX8.

Покращений 14,6-дюймовий планшет Galaxy Tab S9 Ultra

Переходячи до планшетів Samsung, схоже, що цього року компанія продовжила лінійку планшетів гігантського форм-фактору – Galaxy Tab S9 Ultra.

Існувала певна невизначеність щодо того, чи буде Galaxy Tab S8 Ultra одиничною експериментальною моделлю. Схоже, що позитивні відгуки від користувачів надихнули Samsung продовжити випускати модельний ряд Ultra.

Більше того, в модельному ряді 2023 року планшет отримає ті ж кольори, що й Galaxy Tab S9 і Tab S9 Plus: графітовий і бежевий.

Повернення класики

Цей рік приніс полегшення всім, хто боявся, що Galaxy Watch 4 Classic означатиме кінець епохи, адже ми побачили повернення ще більш витонченого класичного дизайну з Galaxy Watch 6 Classic.

Хоча нова модель виросла на міліметр у порівнянні зі своєю дворічною попередницею, Samsung зробила кілька приємних удосконалень у дизайні, зокрема зменшила безель, що все ще обертається, щоб він краще зливався з корпусом годинника. Компанія також прибрала частину металевого блиску попередньої моделі Galaxy Watch.

Завдяки цьому загальний вигляд годинника став ще більш стриманим та елегантним, і це один з небагатьох смарт-годинників на ринку, який сподобається шанувальникам більш простого та традиційного дизайну. На жаль, вибір кольорів все ще обмежений чорним і сріблястим, але це не така велика проблема – це класичні кольори для класичного дизайну.

Міцний та витривалий Galaxy Watch 5 Pro

Як і в минулому році з Galaxy Watch 4 Classic, Samsung випускає на ринок більш міцний і витривалий Galaxy Watch 5 Pro для тих, хто шукає щось більш авантюрне.

Samsung також планує вдосконалити його з майбутнім оновленням програмного забезпечення, яке ми побачимо досить скоро і яке має на меті додати більше функцій навігації стежками та піших прогулянок. Буде також цікаво дізнатися, чи знаменує це початок циклу змінних років для моделей Classic і Pro Galaxy Watch, з непарними номерами моделей Pro і парними номерами Classics.

Раніше ми повідомляли про ТОП-3 найбільш цікавих смартфона весни 2023 року.