В ніч на четвер, 27 липня, у деяких областях України через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет та ударних безпілотників була оголошена повітряна тривога. У Хмельницькій області лунали вибухи.

Про це повідомляється у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Близько третьої години ночі оголосили про ракетну небезпеку на півдні України, а також про загрозу застосування противником дронів-камікадзе для повітряних атак.

Крім того, жителів Одеси закликали терміново вирушати в укриття через загрозу застосування військами рф крилатих ракет типу "Калібр".

Як заявили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації (ОВА), у регіоні чули звуки вибухів.

Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!

Близько 03:20 у командуванні ПС заявили про відміну небезпеки для південних областей.

Крім того, військові повідомили про відбій загрози ударних БПЛА у центральних областях