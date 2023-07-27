Нічна повітряна атака: що відомо [ Редагувати ]
В ніч на четвер, 27 липня, у деяких областях України через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет та ударних безпілотників була оголошена повітряна тривога. У Хмельницькій області лунали вибухи.
Про це повідомляється у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Близько третьої години ночі оголосили про ракетну небезпеку на півдні України, а також про загрозу застосування противником дронів-камікадзе для повітряних атак.
Крім того, жителів Одеси закликали терміново вирушати в укриття через загрозу застосування військами рф крилатих ракет типу "Калібр".
Як заявили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації (ОВА), у регіоні чули звуки вибухів.
Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!
Близько 03:20 у командуванні ПС заявили про відміну небезпеки для південних областей.
Крім того, військові повідомили про відбій загрози ударних БПЛА у центральних областях
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