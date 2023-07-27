За повідомленнями двох представників Пентагону, головний удар контрнаступу українських військових зараз зосереджено на південному сході країни, тоді як інші сили залишаються в резерві. Про це повідомляє New York Times.

Це співпадає зі звітами про ситуацію вздовж південної лінії фронту у Запорізькій області, де здійснюються артилерійські бої.

Офіційні особи України в Вашингтоні повідомили, що посилені угруповання ЗСУ впроваджують операції щодо просування на південь через російські мінні поля та інші зміцнення у місті Токмак, а у випадку успіху - далі до Мелітополя.

Подолання "сухопутного коридору" між окупованим Кримом та тимчасово захопленими рф територіями на півдні України або досягнення такого важливого півострова зони досяжності української артилерії - цілі бійців ЗСУ.

Зазначено, що нова операція, якщо буде успішною, може зайняти від одного до трьох тижнів, і це визначається як велике випробування згідно зі словами анонімного високопосадовця США.