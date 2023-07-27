В ніч проти четверга, 27 липня, окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Загинув охоронець.

"Калібри" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.