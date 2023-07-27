Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області "Калібрами": є жертва [ Редагувати ]
В ніч проти четверга, 27 липня, окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Загинув охоронець.
"Калібри" було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.
Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.
За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі.
Внаслідок влучення загинув цивільний охоронець 1979 р.н..
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