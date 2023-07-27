Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок четверга, 27 липня, втрати рф у війні в Україні склали 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 270 військових.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 27 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 244270 (+590) осіб ліквідовано;
- танків - 4186 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 8147 (+11) од;
- артилерійських систем - 4745 (+18);
- РСЗВ - 698 од;
- засоби ППО - 457 од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 311 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3996 (+3);
- крилаті ракети - 1347 (+40);
- кораблі /катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7229 (+18) од;
- спеціальна техніка - 708 од.
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