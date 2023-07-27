Зеленський привітав українців з Днем медичних працівників і працівниць [ Редагувати ]
У четвер, 27 липня, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем українських медичних працівників і працівниць.
"Сьогодні день тих людей, чия професія – бути захистом життя. День українських медичних працівників і працівниць. Усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків", - сказав президент.
Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити й працювати заради інших людей. Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння й за кожне врятоване вами життя!
Слава вам! Слава Україні!
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