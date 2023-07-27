У четвер, 27 липня, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем українських медичних працівників і працівниць.

"Сьогодні день тих людей, чия професія – бути захистом життя. День українських медичних працівників і працівниць. Усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків", - сказав президент.