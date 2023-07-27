Окупанти вночі випустили по Україні 2 ракети та 8 дронів: що вдалось збити [ Редагувати ]
В ніч на четвер, 27 липня, окупанти випустили по Україні ракети та дрони-камікадзе іранського виробництва. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у Telegram.
Всі "Шахеди" збили сили протиповітряної оборони.
Вночі окупанти випустили дві ракети типу "Калібр" з підводного човна у Чорному морі. Їх збити не вдалося. Ракети атакували портову інфраструктуру Одеської області.
Крім того, російські окупанти випустили 8 "Шахедів" з південно-східного напрямку. Сили ППО збили усі ворожі дрони-камікадзе у Хмельницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.
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