Кубраков про засідання Ради Україна-НАТО: "Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами" [ Редагувати ]
Віце-прем’єр, міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков відкрив у середу засідання Ради Україна-НАТО, ініційоване 22 липня Президентом України Володимиром Зеленським під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це Кубраков написав на своїй сторінці у Facebook.
Відкрив історичне засідання ради Україна-НАТО, - написав Кубраков.
За його словами, учасники засідання обговорили перешкоджання росією вільного судноплавства в Чорному морі. "Мета ворога очевидна - позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу", - йдеться в повідомленні.
Кубраков відзначив, що учасники зустрічі спільно засудили вихід росії з Зернової ініціативи та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. "Тільки за останні 9 днів в результаті атак рф пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден", - відзначив віце-прем’єр.
Також росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим рф фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України.
"Маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія. Уже обговорюємо можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству. Вдячний союзникам з Альянсу за рішення посилити свою розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Розраховуємо, що це допоможе стабілізувати безпекову ситуацію і створить умови для відновлення нормальної роботи українських портів", - підсумував Кубраков.
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