У четвер, 27 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку. Цього разу засідання пройшло у Дніпрі. Про це повідомляє глава держави в Telegram.

Виїзна Ставка пройшла у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Учасники обговорили ситуацію на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій.

Зеленський заслухав доповіді головкома Валерія Залужного, командувачів Олександра Тарнавського та Олександра Сирського, а також керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Також глава держави зазначив, що обговорювалася перевірка військкоматів.