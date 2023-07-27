Зеленський провів Ставку у Дніпрі [ Редагувати ]
У четвер, 27 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку. Цього разу засідання пройшло у Дніпрі. Про це повідомляє глава держави в Telegram.
Виїзна Ставка пройшла у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Учасники обговорили ситуацію на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій.
Зеленський заслухав доповіді головкома Валерія Залужного, командувачів Олександра Тарнавського та Олександра Сирського, а також керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.
Також глава держави зазначив, що обговорювалася перевірка військкоматів.
Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей – на особливому контролі.
по темі
У середу, 26 липня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор
У вівторок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки
У вівторок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує термінового посилення ППО
Глави держави Володимир Зеленський провів політичні наради щодо вступу України до Євросоюзу
У понеділок, 24 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку – спеціальний формат