Ігнат розповів про ціль ворожих "шахедів" під час нічної атаки [ Редагувати ]
Полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти другий день поспіль атакують "Шахедами" Старокостянтинів Хмельницької області. Там розташований аеродром.
Про це він сказав під час телемарафону.
Як бачимо "Шахеди" знищили на 100%. Знову ж таки не дає окупантам спокою аеродром Старокостянтинів. Ну не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ну ви бачите яка "бавовна" гарна відбувається на окупованих територіях. Тому сьогодні і є під прицілом цей аеродром.
Ігнат нагадав, що саме цей аеродром був під прицілом "Шахедів" і учора. Вони "теж у більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди".
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