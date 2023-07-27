Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що є декілька ознак, які вказують на те, що росіяни готуються до блокади Чорного моря. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Перша демонстрація - це були навчання, які вони провели за сценарієм ймовірної атаки на цивільне судно, як це буде розвиватися. Тобто вони приміряються до провокацій, які спланували.

Те, що росіяни готують корабельне угруповання, теж говорить про підготовку до блокади.