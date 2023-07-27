У четвер, 27 липня, президент України розкрив деталі роботи на Дніпропетровщині.

Ранок почали з роботи на Дніпровщині. Провів виїзну Ставку. Ситуація на фронті, перебіг наших наступальних та оборонних дій, дані розвідки. Як і завжди, пильна увага до забезпечення військ боєприпасами.

"Результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням постачання від партнерів. Завершується всеохопна перевірка ТЦК: 11 областей на особливому контролі", - сказав президент.