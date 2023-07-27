Виїзна Ставка: президент розкрив деталі [ Редагувати ]
У четвер, 27 липня, президент України розкрив деталі роботи на Дніпропетровщині.
Ранок почали з роботи на Дніпровщині. Провів виїзну Ставку. Ситуація на фронті, перебіг наших наступальних та оборонних дій, дані розвідки. Як і завжди, пильна увага до забезпечення військ боєприпасами.
"Результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням постачання від партнерів. Завершується всеохопна перевірка ТЦК: 11 областей на особливому контролі", - сказав президент.
Також сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня). Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.
по темі
У середу, 19 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що нічний удар росії доводить, що їхня мішень - не лише Україна
У пʼятницю, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку
У понеділок, 10 липня, президент України Володимир Зеленський звітував про чотири насичені та продуктивні дні
Президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу ядерного удару з боку рф, адже росія передала білорусі більшу частину ядерної зброї, яку мала поставити
Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор володимир путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму