У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну [ Редагувати ]
У Полтаві зранку 27 липня демонтували пам’ятник-бюст радянському генералу армії Миколі Ватутіну, розташований на вулиці Української Повстанської Армії, та пам’ятник-погруддя російському поету та письменнику Олександру Пушкіну, розташований у Березовому сквері.
Тимчасово пам’ятники зберігатимуться на території КП "Декоративні культури", повідомляє міськрада.
Рішення про демонтаж напередодні ухвалив виконкомом.
Далі у Полтаві планують демонтувати пам'ятник радянському військовому Олексію Зигіну та перейменувати вулицю Пушкіна, де розташовано пам'ятник російському поетові.
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