Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району та його спільнику, які оформлювали "липові" документи для виїзду за кордон. Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що знайомий воєнкома підшукував "клієнтів", які за гроші бажали виїхати з України.

Ухилянти надавали необхідні копії документів, які спільник через месенджер перенаправляв "для оформлення" воєнкому. Той виготовляв фіктивні тимчасові посвідчення та довідки військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

Ціна "послуги" складала 20 тис. грн для однієї людини. ДБР задокументовано видачу фіктивних документів кільком чоловікам.

Воєнком та його спільник підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Рішенням суду начальник комплектування та соціальної підтримки Краматорського району вже відсторонений від посади.

Нагадаємо, 24 липня у Києві затримали колишнього одеського воєнкома-мільйонера Євгена Борисова, який заробив на ухилянтах 188 млн грн.