FPV-дрон-камікадзе знищив російській ТОС-1А "Солнцепек" (відео) [ Редагувати ]
Український FPV-дрон-камікадзе, яким керував оператор СБУ, знищив російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепек". Відео виклав глава Мінцифри Михайло Федоров.
Український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту. Це - результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником Пегас, який придбали в межах Армії дронів за кошти компанії Everstake.
ТОС-1А "Солнцепек" - вогнеметна система, створена на базі шасі танка Т-72. У системі використовуються некеровані реактивні снаряди калібру 220 міліметрів з термобаричною бойовою частиною, які мають нищівний ефект.
Дальність ураження ракетами - від 600 до 6000 м. У залпі - 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 м.
Термобарична зброя фактично випалює кисень з атмосфери для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.
На початку липня у мережі з'явилося відео першого застосування ЗСУ трофейного ТОС-1А "Солнцепек".
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