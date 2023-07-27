На Алтаї розбився вертоліт Мі-8 з 16 людьми на борту (відео) [ Редагувати ]
Вертоліт Мі-8 з туристами на борту впав у Республіці Алтай. Гелікоптер зачепив лінію електропередач і впав у селі Тюнгур. Після падіння загорівся.
На борту машини перебувало 16 людей: 13 туристів (12 росіян і 1 білорус) і три члени екіпажу. За попередніми даними, шестеро осіб загинули. У п'ятьох постраждалих - сильні опіки.
Село Тюнгур, де сталася аварія, знаходиться біля кордону з Казахстаном. Поблизу населеного пункту є турбази, звідки туристи розпочинають шлях на гору Білуха.
по темі
Згідно із звітом Military Media Center, росія готує кораблі та авіацію для впровадження блокади районів Чорного моря після виходу з "зернової ініціативи"
російський уряд продовжив терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні до 31 грудня 2023 року
У вівторок зранку, 25 липня, українські морські піхотинці "приземлили" на Донбасі російський бойовий вертоліт
Схоже, ціллю були об'єкти Міноборони та військової розвідки армії рф. Крім того, під черговий удар потрапили армійські склади в тимчасово окупованому Криму та Донецьку. Подробиці - далі.
У понеділок увечері, 24 липня, під москвою нібито впав безпілотник