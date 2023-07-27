Вертоліт Мі-8 з туристами на борту впав у Республіці Алтай. Гелікоптер зачепив лінію електропередач і впав у селі Тюнгур. Після падіння загорівся.

На борту машини перебувало 16 людей: 13 туристів (12 росіян і 1 білорус) і три члени екіпажу. За попередніми даними, шестеро осіб загинули. У п'ятьох постраждалих - сильні опіки.

Село Тюнгур, де сталася аварія, знаходиться біля кордону з Казахстаном. Поблизу населеного пункту є турбази, звідки туристи розпочинають шлях на гору Білуха.