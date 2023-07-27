Ольга Харлан здолала "нейтральну" росіянку на ЧС-2023 і пригрозила їй шаблею (відео) [ Редагувати ]
Українська шаблістка Ольга Харлан здолала "нейтральну" росіянку Ганну Смирнову у першому раунді чемпіонаті світу з фехтування в Мілані - 15:7.
Смирнова, яка виступала під нейтральним прапором, програла Харлан у 1/32 фіналу й наприкінці поєдинку підійшла потиснути руку суперниці. Українка у відповідь виставила перед собою шаблю, щось сказала росіянці та пішла.
Смирнова вирішила дочекатися рукопотискання - без нього за регламентом поєдинок може вважатися незавершеним. Організатори навіть принесли їй стілець.
Росіянка майже годину чекала на Ольгу Харлан, однак марно. Зрештою судді вирішили, що Харлан пройшла у наступний раунд.
Це був перший поєдинок між українським спортсменом та "нейтральним" атлетом з рф після скасування бойкоту з боку Мінспорту України.
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