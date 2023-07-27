путін пообцяв Африці замінити українське зерно [ Редагувати ]
Президент рф володимир путін виступив на пленарному засіданні економічного та гуманітарного форуму росія-Африка у Санкт-Петербурзі та пообіцяв замінити українське зерно після виходу росії з зернової угоди.
Він розкритикував Захід за "невиконання" умов зернової угоди та пообіцяв замінити українське зерно в Африці після початку блокування та щоденного обстрілу українських портів у Чорному морі.
Господар кремля нарік, що чорноморська зернова ініціатива, яка мала сприяти забезпеченню світової продовольчої безпеки, так і не досягла своїх цілей.
Однако за почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая -– и прежде всего имея в виду - Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других, пришлось - прошу внимания - менее трёх процентов от общего объёма - меньше 1 миллиона тонн.
За словами путіна, оскільки не були виконані російські умови зернової угоди, через що Москва призупинила участь у чорноморській ініціативі.
С учётом упомянутых фактов мы отказались от дальнейшего продления этой "сделки". Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой [основе], так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай.
Диктатор пообіцяв, що на тлі цього рішення у найближчі місяці росія сама безкоштовно поставить країнам Африки зерно.
У нас в этом году ожидается рекордный урожай. Мы будем готовы в ближайшие месяцы безвозмездно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции...
Наверное, будут интересны ещё несколько цифр. Украина за прошлый сельскохозяйственный год произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых. Экспорт составил 47 миллионов тонн - немало, из них 17 миллионов тонн пшеницы. А Россия, уважаемые коллеги, собрала в прошлом году 156 миллионов тонн зерна. 60 миллионов тонн экспортировала, из них 48 миллионов тонн - это пшеница.
Доля России на мировом рынке пшеницы - 20 процентов, Украины - менее пяти.
Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.
17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.
19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.
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