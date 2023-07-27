Дипломат посольства України в Південній Кореї був затриманий у барі в центрі Сеула через напад на співробітника бара та поліцейського у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє корейське видання KBS з посиланням на поліцію.

Інцидент стався 25 липня близько опівночі у пабі в центральному районі Сеула Ітевону. 40-річний секретар посольства України напився і був затриманий "за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю за напад на персонал та поліціянтів".

Пан А. побився з відвідувачами перед баром і вдарив в обличчя співробітника, який вийшов, щоб вгамувати його, а потім поліцейського, який прибув на виклик. Поліція арештувала пана А. на місці інциденту. Його відвезли в поліцейську дільницю Йонсан для проведення розслідування, однак згодом відпустили через дипломатичний імунітет.

У посольстві України в Південній Кореї вибачилися за цей інцидент і обіцяли співпрацювати з властями у проведенні розслідування.

Нагадаємо, Південна Корея дозволить бізнесменам відвідувати Україну для участі у проектах відновлення. Виняток для бізнесу зроблять після візиту президента Юн Сук Йоля до Києва на початку липня.