Верховна Рада підтримала відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент підтримав відставку з посади Міністра культури та інформаційної політики Ткаченко Олександра. ЗА - 321. Питання призначення нового Міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні.

За інформацією Олексія Гончаренка, проти відставки Ткаченка голосували "слуги народу" Богдан Яременко та Єлізавета Богуцька.

Ткаченко виступив перед Радою з коротким звітом, повідомила депутатка Ірина Геращенко.

Він прийшов в парламент з двохвилинним звітом. Закликав до політичної культури, а не культури хейту:) Заявив, що під час війни потрібна і культура, і дрони.

Від комітету з трибуни ВР Саші заспівали панегірик, що це був найкращий міністр, який, в т ч "повернув державі Лавру", й що пріорітетом міністерства була українська книга і музеї.

Слуги заявили, що телемарафон під час війни потрібен. Тому на комітеті вони не підтримали його відставки...

Правда в залі, після розборок на Банковій, проголосували як зайчики.