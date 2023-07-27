Рада звільнила міністра культури Олександра Ткаченка [ Редагувати ]
Верховна Рада підтримала відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Парламент підтримав відставку з посади Міністра культури та інформаційної політики Ткаченко Олександра. ЗА - 321. Питання призначення нового Міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні.
За інформацією Олексія Гончаренка, проти відставки Ткаченка голосували "слуги народу" Богдан Яременко та Єлізавета Богуцька.
Ткаченко виступив перед Радою з коротким звітом, повідомила депутатка Ірина Геращенко.
Він прийшов в парламент з двохвилинним звітом. Закликав до політичної культури, а не культури хейту:) Заявив, що під час війни потрібна і культура, і дрони.
Від комітету з трибуни ВР Саші заспівали панегірик, що це був найкращий міністр, який, в т ч "повернув державі Лавру", й що пріорітетом міністерства була українська книга і музеї.
Слуги заявили, що телемарафон під час війни потрібен. Тому на комітеті вони не підтримали його відставки...
Правда в залі, після розборок на Банковій, проголосували як зайчики.
Нагадаємо, 20 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував прем'єру Шмигалю розглянути відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Причиною став скандал щодо видатки Мінкульту та Музей Голодомору (500 млн грн) та серіали (400 млн грн).
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