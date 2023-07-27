Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію: виборів до парламенту не буде [ Редагувати ]
Верховна Рада на своєму засіданні продовжила дію воєнного стану в Україні та загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Парламент продовжив дію воєнного стану на 90 діб, тобто до 18 листопада 2023 року. Відповідну постанову №9532 підтримали 347 голосів. Це вже восьме продовження з початку повномасштабної війни.
Також Парламент продовжив дію загальної мобілізації. Теж на 90 діб, тобто до 18 листопада 2023 року. Постанову №9533 підтримали 334 голосів.
Депутат Ірина Геращенко уточнила, що воєнний стан продовжено з 18 серпня до 16 листопада 2023 року.
Згідно з Конституцією, наприкінці жовтня 2023 року в Україні мали відбутися вибори до Верховної Ради. Через воєнний стан вони будуть відкладені.
Нагадаємо, Рада звільнила міністра культури Олександра Ткаченка.
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