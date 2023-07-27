Державне бюро розслідувань затримало керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє ДБР.

Працівники ДБР викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього.

Полковник (обласний воєнком - ред.) та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка.

Керівник Рівненського обласного ТЦК Сергій Луцюк сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення "виховних заходів"в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення.

26 липня працівники ДБР провели обшуки за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах воєнкомів.

Були вилучені мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК знайшли биту, якою били чоловіка.

У керівника Рівненського районного ТЦК та СП знайшли "8 пакетів з білою речовиною, яка може бути амфетаміном". Посадовця затримано.

Воєнкому оголошено про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Військовослужбовця, який фігурує на відео, також затримано. Ініційовано звернення до слідчого судді щодо обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення від посад.

"Українська правда" виклала повне відео знущання рівненського воєнкома над військовим.

Нагадаємо, зранку ДБР затримало воєнкома Краматорського району, який робив "липові" документи для виїзду за кордон.