Українську шаблістку Ольгу Харлан виключили з чемпіонату світу у з фехтування в Мілані за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій, яку вона перемогла в першому раунді.

Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація фехтування. У правилах FIE є лише одне трактування "виключення" - дискваліфікація зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів.

Смирнова, яка виступала під нейтральним прапором, програла Харлан у 1/32 фіналу (15:7) й наприкінці поєдинку підійшла потиснути руку суперниці. Українка у відповідь виставила перед собою шаблю, щось сказала росіянці та пішла.

Смирнова вирішила дочекатися рукопотискання - без нього за регламентом поєдинок може вважатися незавершеним. Організатори навіть принесли їй стілець. Росіянка майже годину чекала на Ольгу Харлан, однак марно.

Зрештою Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українку за відмову потиснути руку росіянці. Вона автоматично вилетіла зі змагань, а до наступного раунду автоматично пройшла представниця Болгарії Йоана Ілієва.

Це був перший поєдинок між українським спортсменом та "нейтральним" атлетом з рф після скасування бойкоту з боку Мінспорту України.