Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата України Арістова Юрія. "За" - 320. У нас новий антирекорд по кількості нардепів у Парламенті - 403.

Сам Арістов напередодні голосування вперше прокоментував відпочинок на Мальдівах, який став причиною скандалу та позбавлення мандату.

Хочу висловитися щодо ситуації, яка склалась стосовно мого виїзду за кордон. Він був здійснений на законних засадах. АЛЕ. Оскільки я фігура політична, а відпустка моєї родини викликала неабиякий резонанс, я не хочу створювати передумови для дискредитації Президента, партії "Слуга народу" та народу України. Тому негайно подав заяву про складання депутатських повноважень за власним бажанням.

Нагадаємо, 24 липня журналісти повідомили, що в середині липня заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов відпочив на Мальдівах у пʼятизірковому готелі. Правоохоронці розслідують законність виїзду народного депутата за кордон попри заборону робити це для посадовців під час воєнного стану.