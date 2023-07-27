До бюджету України надійшло $1,5 млрд пільгового фінансування під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив:

Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення. Вдячний за невпинну підтримку України Уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку.

Від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала понад $581 млн пільгового фінансування від Уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).

У поточному році очікується, що Уряд Японії надасть ще $2 млрд прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.

Під час візиту на саміт G7 у Хіросимі Володимира Зеленського прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що його країна передасть Україні 100 військових автомобілів та 30 тис. продовольчих пайків.

Уряд Японії також висловив готовність прийняти на лікування поранених українських військовослужбовців.

Нещодавно повідомлялося, що уряд Японії планує заборонити експорт до рф нових і б/в машин з об'ємом двигуна понад 1,9 літра.