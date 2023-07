Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українку Ольгу Харлан на Чемпіонаті світу після того, як вона не потиснула руку російській суперниці. В Офісі президента України відреагували.

Про це повідомляє в Twitter радника голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"На фото зображена Анна Смирнова, російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на Чемпіонаті світу після чесної перемоги в поєдинку. Як бачимо, вона відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста", - зазначив Подоляк.

Він також звернувся до Міжнародної федерації фехтування, яка дискваліфікувала представницю України за те, що вона не потиснула руку росіянці.

"Чи варто сприймати це як позицію? російські гроші кров'ю не пахнуть?", - написав Подоляк.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX