Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українку Ольгу Харлан на Чемпіонаті світу після того, як вона не потиснула руку російській суперниці. В Офісі президента України відреагували.

Про це повідомляє в Twitter радника голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"На фото зображена Анна Смирнова, російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на Чемпіонаті світу після чесної перемоги в поєдинку. Як бачимо, вона відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста", - зазначив Подоляк.

Він також звернувся до Міжнародної федерації фехтування, яка дискваліфікувала представницю України за те, що вона не потиснула руку росіянці.

"Чи варто сприймати це як позицію? російські гроші кров'ю не пахнуть?", - написав Подоляк.