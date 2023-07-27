В Україні, крім західних й Вінницької, Житомирської, Київської та Одеської області - дощі, місцями грози. Можливі місцями шквали.

Про це пише український гідрометеорологічний центр.

"Дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму значні дощі; у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, вдень і в Одеській областях без опадів", - пише пресслужба.

Вітер, як пише пресслужба, південно-західний, а у східній частині - південно-східний, 7-12 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +21 до +24 вдень;

на півночі коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +20 до +24 вдень;

на півдні коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +22 до +27 вдень;

на сході коливатиметься від +22 до +25 вночі й від +23 до +26 вдень

Погода в Києві та області: Температура в області вночі +12 - +17, вдень +20 - +25, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень +22 - +24.