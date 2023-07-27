Дощі та грози майже по усій території України: погода на 28 липня [ Редагувати ]
В Україні, крім західних й Вінницької, Житомирської, Київської та Одеської області - дощі, місцями грози. Можливі місцями шквали.
Про це пише український гідрометеорологічний центр.
"Дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму значні дощі; у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, вдень і в Одеській областях без опадів", - пише пресслужба.
Вітер, як пише пресслужба, південно-західний, а у східній частині - південно-східний, 7-12 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +21 до +24 вдень;
- на півночі коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +20 до +24 вдень;
- на півдні коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +22 до +27 вдень;
- на сході коливатиметься від +22 до +25 вночі й від +23 до +26 вдень
Погода в Києві та області: Температура в області вночі +12 - +17, вдень +20 - +25, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень +22 - +24.
по темі
В Україні, крім південного сходу, очікуються дощі та грози
На більшій частині України цього тижня очікується дощова погода
Погода в Україні сьогодні, 24 липня, буде спекотною та майже без дощів
Україну знову заллють дощі у суботу, 22 липня
Погода в Україні 21 липня обіцяє бути спекотною