Зімбабве не відчуває нестачі продовольства. Однак дякує за пропозицію безкоштовного зерна, що надійшла від російського диктатора володимира путіна.

Про це заявив президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, повідомляє Reuters.

"Ми вдячні. Ми не відчуваємо жодного дефіциту зерна. Ми забезпечені продовольством, він просто додає до того, що в нас уже є", - заявив він.

путін на саміті росія - Африка заявив, що Москва готова в найближчі три-чотири місяці поставити до 50 тисяч тонн безкоштовного зерна до Зімбабве, Буркіна-Фасо, Малі, Сомалі, Центральноафриканської Республіки та Еритреї.

російський диктатор додав, що Кремль продовжить задовольняти їхні потреби в продовольстві, попри те, що Росія вийшла із "зернової угоди".

Відтоді росія неодноразово піддавала бомбардуванням українські порти і склади з продовольством. Західні уряди звинувачують путіна в тому, що він "використовує" продовольство як інструмент війни.