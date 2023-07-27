У Київській міській клінічній лікарні відбулись урочистості до Дня медика [ Редагувати ]
День медичного працівника цього року вперше відзначається 27-го липня. Відповідний указ про нову дату професійного свята нещодавно підписав Володимир Зеленський. Це ще один крок відходу від радянського минулого. Урочистості, присвячені медикам-героям, відбулися сьогодні в Київській міській клінічній лікарні №4.
Цей обеліск був відкритий біля четвертої клінічної лікарні 2 роки тому, аби увічнити пам'ять лікарів, що загинули, рятуючи людей від коронавірусної пандемії.
Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування:
Два роки пройшло. І всі виступаючі казали: "Дай Боже, щоб перелік цих прізвищ зупинився в той день, коли ми відкривали пам'ятник".
Але до попереднього переліку додався ще більший.
Порушуючи міжнародні конвенції окупанти вбивають наших колег або беруть їх у полон. Тут біля обеліска медикам, які загинули, ми започатковуємо новий меморіальний знак колегам, які загинули на війні.
На меморіальній таблиці - імена понад ста шістдесяти медичних працівників, які загинули на війні.
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:
Хочу подякувати й скласти слова шани тим медикам, які, виконуючи свій обов'язок, поклали найцінніше, що у них є - своє життя.
Злата Огневич, співачка:
Душу й тіло ми положимо за свою свободу...
У церемонії покладання квітів перед обеліском загиблим медпрацівникам беруть участь керівники провідних лікарень України, урядовці, народні депутати.
Тим, хто нині бореться за життя військових на передовій, хто повертає їм втрачене здоров'я у шпиталях - почесні грамоти та знаки.
Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України:
Сьогодні природа плаче. Плаче тому, що ми згадуємо тих, хто загинув в цій жорстокій війні. Це небесна медична сотня, яка віддала своє життя за незалежність нашої держави.
Цього року День медика вперше відзначається 27-го липня, не в один день із росіянами. Так вирішила медична спільнота України під час голосування. Відповідний указ місяць тому підписав президент України.
Дмитро Поліщук, лікар-невролог:
Це привчає наших людей, що ми є незалежними. І ми відмовляємося від того радянського, до якого привикли дуже багато людей. У нас є свої свята, звичаї, і ми повинні поважати самих себе.
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