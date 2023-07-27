Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Вдалося, зокрема, закріпитися в районі Старомайського. Росіяни продовжують атакувати на Куп'янському та Лиманському напрямах. Всі штурми силам оборони вдалося відбити.

Важка ситуація і біля Авдіївки та Мар'їнки - обстріли українських позицій з важкої артилерії, а потім - шутрми. Тривають запеклі бої й біля Бахмуту. Сили оборони України продовжують наступ одразу на двох напрямках: північніше та південніше міста. Більше про ситуацію на східному фронті в нашому огляді.

Запеклі бої точаться на Луганщині. Ворог намагається перехопити ініціативу в Сил оборони. Наші захисники чинять потужний опір.

Артем Лисогор, керівник Луганської обласної військової адміністрації:

З двох боків атакували росіяни на нашій ділянці фронту, але українські військові втримали позиції. Ворог не досяг успіху ані південніше Новоселівського, ані поблизу Діброви. У противника практично безліміт артилерійських снарядів, використовує він їх уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Зазнають руйнувань й села. Про Невське та Білогорівку ми говоримо щодня.

Одна з найпекельніших ділянок фронту - Серебрянський ліс. Тут пліч-о-пліч зі Збройними силами тримають оборону прикордонники. Поміж себе цю ділянку фронту вони називають "українським В'єтнамом", бо у цій місцині поєдналися ліс, гори та болота. Ще однією особливістю цієї ділянки фронту є річка Сіверський Донець. Українські позиції розташовані по обидва боки, через що військовим доводиться постійно переправлятись через водну артерію. Ворог також намагається форсувати річку, але наші розвідники вчасно передають координати артилеристам для знищення потенційних переправ.

На Луганщині ворог зазнає великих втрат.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

У місті Первомайськ окупованої Луганської області до місцевого моргу під час евакуації з поля бою було доставлено тіла 109 російських окупантів. Разом з тим у центральній місцевій лікарні міста проходять лікування 730 окупантів. Медичний персонал окупованої лікарні не встигає надавати медичну допомогу російським терористам через велике завантаження та нестачу знеболювальних препаратів. Морально-психологічний стан російських терористів тут вкрай низький,

На Донеччині триває наступальна операція наших захисників на півдні та півночі від Бахмута. На цих кадрах воїни Айдару знищують тіктокерів з Ахмата.

Сили оборони мають просування й біля Старомайорського. Українським бійцям вдалося зайняти позиції ЗС рф та взяти в полон десантників 247 парашутно-десантного полку рф.

Водночас ворог не припиняє тероризувати обстрілами з артилерії та авіації населені пункти регіону. Вранці завдали удару по Авдіївці та місцевому коксохімзаводу. Протягом минулого дня рашисти 20 разів відкривали вогонь по містах та селах регіону. Вбили одного цивільного, ще 9-ро поранено.

Ризикуючи життям та здоров'ям поліцейські на Донеччині везуть гуманітарну допомогу до села Торське. Канонада тут майже не вщухає. До лінії фронту десь 4 кілометри. Без води, світла та зв'язку у селі досі залишаються близько 200 людей.

- Так это, пока жить можно. Тут два прилета было, пока вы ехали. - Вы выезжать планируете? Есть куда выезжать? - Будем сидеть, на Бога надеяться. В погреб к Сережке залезем, у него там протапливается.

Поліцейські - це єдині зв'язкові місцевих з зовнішнім світом.

Та правоохоронці нагадують, що жити біля лінії фронту небезпечно для життя, тому радять якнайшвидше евакуюватися.