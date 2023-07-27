Командир другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, яка зараз ситуація на Донецькому напрямку.

"Бої ідуть дуже часто і ми просуваємося вперед. Нам вдалося вже повністю перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просуватися до Кліщіївки, Андріївки і далі на схід для того, щоб максимально зайняти більшу частинку українських територій", - каже Кухарчук.

Він додав, що українські захисники мають на меті вийти на кордони з рф.

"Ми маємо на меті вийти на кордони з так званою російською федерацією, оскільки державою її важко назвати. Рухаємося вперед. Можливо не дуже швидко, але нам не вистачає західного озброєння. Але маємо високий рівень мотивації особового складу та високий рівень підготовки", - каже він.