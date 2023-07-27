Реформа ще не завершена, та українські фахівці наново організували логістику доставки матеріалів для операцій.

Працюють медики й на передовій, і в тилах. Важкі поранення, ампутації, протезування. Все це великі виклики, які наші лікарі прийняли з гідністю.

Та попри війну в Україні продовжує розвиватися трансплантація. "Пересадки" сердець, печінки, нирок та навіть кісткового мозку. Доставка хворих на гелікоптерах. Унікальні, надскладні операції не тільки в столиці. Все це вже наша, українська реальність.

Лише за останні пів року, попри повномасштабне вторгнення, в Україні було зроблено 250 трансплантацій. Пілотний проєкт стартував три роки тому зокрема, і у Черкасах. Про медичні виклики воєнного часу далі в матеріалі.

Сьогодні Стефан на огляді у Черкаському клінічному центрі онкології. У юнака три роки тому діагностували лейкемію, оперували його в столичному "Охматдиті", а далі пацієнта лікували у Черкасах. Там він і дізнався про повномасштабне вторгнення.

Стефан Озарко, пацієнт:

Мені робили додаткове переливання крові, і на другий день, 24, кажуть вже, що все. Мама подзвонила і каже, що заходять військові російські.

Рідні хлопця були в Олешківському районі на Херсонщині, що був окупований рашистами. Туди Стефан повернувся після завершення лікування, а вже згодом виїжджав із рідними на підконтрольну Україні територію. Допомогли волонтери. Тож зараз хлопець під наглядом медиків.

Стефан Озарко, пацієнт:

Лікування не стоїть на місці, лікарі прогресують, ідуть вперед, виліковують людей. І це добре.

Раніше задля трансплантації кісткового мозку українці мали їздити за кордон. Та три роки тому стартував пілотний проєкт, і такі операції стали доступні в Україні. Лише у Черкасах за цей час лікарі провели понад півтори сотні втручань. Продовжують працювати й в умовах повномасштабного вторгнення.

Олена Лук'янець, завідувачка відділення гематології:

Щоб сюди повертались люди, а ті, хто повертався знали, що тут буде надана вся медична допомога, тому ми ні на мить не припинили наші трансплантації, і коли чую, що деякі наші колеги відправляють за кордон на лікування, то мене це трошки обурює, тому що ми повинні робити це самі.

Навантаження зросло в рази, говорять медики. Лише у відділенні гематології пацієнтів на третину більше, ніж передбачено, бо додались і внутрішньо переміщенні особи. Хай як складно, та майже всі лікарі медзакладу залишилися в Україні.

Віктор Парамонов, директор Черкаського клінічного центру онкології:

У нас жінки, при чому більшість молодого віку, у багатьох є діти, і вони тут працювали, працюють, і я сподіваюсь будуть працювати, тому це перший був виклик - зберегти працівників.

Лікарі не просто працюють в умовах війни, вони навчаються. Гематолог Богдан Скульський місяць стажувався у Стенфордській клініці і його вразила оцінка іноземцями рівня української медицини.

Богдан Скульський, лікар-гематолог:

Україна - це країна не третього світу, а яка розвивається, і в Україні можливо проводити усі види лікування незалежно від вартості, важкості стану пацієнта, тому ми за цей місяць не тільки почерпнули знання, досвід, але й отримали величезну підтримку від них.

Реформа ще не завершена, та українські фахівці наново організували логістику доставки матеріалів для операцій. А головне - зберегли щонайменше 275 життів - саме стільки трансплантацій провели за пів року.