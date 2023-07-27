17 місяців пекла: історія переселенців з Торецька [ Редагувати ]
Українці, які були змушені тікати зі своїх домівок через війну, повертаються. За даними Міжнародної організації з міграції, майже п'ять мільйонів біженців повернулися додому. 20 відсотків - з-за кордону. Найбільше повертаються в Харківській та Київській областях. Головні чинники - відновлення інфраструктури та наявність робочих місць.
Та є регіони, до яких повертатися ще зарано. Наша наступна історія про родину з Торецька, яка евакуювалася до Дніпра. Розповіді про чергові воєнні злочини рашистів у репортажі нашого кореспондента Артура Терещенка.
За ці півтора року в нашому маленькому місті дуже велика кількість поранених і, на жаль, велика кількість загиблих…
17 місяців перебування в пеклі. Так про життя під постійними обстрілами в рідному Торецьку згадує 17-річна Анастасія.
Анастасія Желябовська, переселенка з Донецької обл.:
Дуже страшно зараз, дуже важка артилерія в місті працює. Це "Гради", це "ФАБи", різні взагалі міномети. І все це летить по місту. І частіше за все від цього страждає мирне населення.
Смерть декілька разів дихала в спину, говорить мама трьох дітей Віта Желябовська. Щоразу - сковував страх.
Віта Желябовська, переселенка з Донецької обл.:
Ми з сестрою пішли на ринок. Зайшли до павільйону, чуємо якийсь гул. Прислухалися, воно все ближче і ближче, і в цей момент стався вибух - поцілило на наш центральний ринок. І загинула одна людина і двоє поранених.
Після побаченого жахіття жінки довго плакали та молилися. А вже цієї весни щось подібне пережила і Настя.
Анастасія Желябовська, переселенка з Донецької обл.:
Того дня ми з вагітною подругою сиділи на лавці та розмовляли. В той момент почався обстріл "Градами". Тільки-но ми забігли в під'їзд, боєприпас влучив в те місце, де ми сиділи. Як тільки все закінчилося, ми вийшли на вулицю, подивились на цю вирву і розплакалися…
У липні 2023 на родинній нараді Желябовські ухвалили складне рішення. В Торецьку залишаються чоловік та старший син, а Віта з іще двома дітьми має евакуюватися
Віта Желябовська, переселенка з Донецької обл.:
На сьогодні більша частина міста зруйнована. У нас немає світла практично. Немає газу, немає води, і тому ми вирішили виїхати з міста.
Завдяки волонтерам, хоч і не з першої спроби, жінці із дітьми таки вдалося виїхати з рідного Торецька.
Олег Францев, волонтер:
Під час евакуації цієї родини попали під масовий обстріл. Приблизно 40 хвилин провели у підвалі. Як стало трішки тихіше, бистро сіли по машинах і хутко поїхали в бік Костянтинівки там де більш-менш безпечно.
Ввечері того ж дня родина дісталася Дніпра, де оселилася в одному з невеличких шелтерів міста. Вже восени Анастасія планує стати студенткою юрфаку, її мама розпочала пошук роботи, а дев'ятирічний Микита готується до дистанційного навчання в рідному класі.
Микита Желябовський, переселенець з Донецької обл.:
- Микито, а про що ти мрієш? - Щоб закінчилася війна. - А ким мрієш стати? - Поліцейським або воєнним, щоб захищати батьківщину!
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